  • 26 Марта, 14:32
  • BAIGENEWS

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Караганде

Сегодня, 13:49
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49
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Фото: gov.kz

Пожар в квартире пятиэтажного дома произошел в Караганде. Бригада спасателей, прибыв на место пожара, спасла пятерых граждан, из них двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Предварительная версия пожара - короткое замыкание электропроводов.

"На месте пожара обнаружено тело мужчины 1953 г.р. В ликвидации огня были задействованы 30 человек личного состава и 7 ед. техники. Огонь устранили  в 18:19 часов", - говорится в сообщении.

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