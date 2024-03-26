Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Караганде

Пожар в квартире пятиэтажного дома произошел в Караганде. Бригада спасателей, прибыв на место пожара, спасла пятерых граждан, из них двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Предварительная версия пожара - короткое замыкание электропроводов.