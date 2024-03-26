Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Караганде
Сегодня, 13:49
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Сегодня, 13:49Сегодня, 13:49
83Фото: gov.kz
Пожар в квартире пятиэтажного дома произошел в Караганде. Бригада спасателей, прибыв на место пожара, спасла пятерых граждан, из них двое детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.
Предварительная версия пожара - короткое замыкание электропроводов.
"На месте пожара обнаружено тело мужчины 1953 г.р. В ликвидации огня были задействованы 30 человек личного состава и 7 ед. техники. Огонь устранили в 18:19 часов", - говорится в сообщении.
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