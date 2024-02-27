Тело мужчины нашли на месте крупного пожара в Акмолинской области
Сегодня, 13:25
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Сегодня, 13:25Сегодня, 13:25
66Фото: baigenews.kz
В селе Нуресиль недалеко от Астаны произошел пожар в надворных постройках. Спасатели обнаружили на месте пожара тело мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В 08:44 в Целиноградском районе, с.Нуресиль произошел пожар в надворных постройках на площади 250 кв.м. Незамедлительно на место вызова выехали 8 спасателей и 2 единицы техники ДЧС Акмолинской области и 13 спасателей и 4 единицы техники ДЧС Астаны. На месте пожара обнаружено тело мужчины", - сообщили в ведомстве.
Пожар локализован в 10:00 часов. Причина пожара устанавливается.
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