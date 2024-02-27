Тело мужчины нашли на месте крупного пожара в Акмолинской области

В селе Нуресиль недалеко от Астаны произошел пожар в надворных постройках. Спасатели обнаружили на месте пожара тело мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В 08:44 в Целиноградском районе, с.Нуресиль произошел пожар в надворных постройках на площади 250 кв.м. Незамедлительно на место вызова выехали 8 спасателей и 2 единицы техники ДЧС Акмолинской области и 13 спасателей и 4 единицы техники ДЧС Астаны. На месте пожара обнаружено тело мужчины", - сообщили в ведомстве.

Пожар локализован в 10:00 часов. Причина пожара устанавливается.