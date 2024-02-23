Тело мужчины нашли на Медеу

В горах близ Алматы нашли тело молодого мужчины. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла на Медеу.

"По факту обнаружения трупа молодого мужчины без признаков насильственной смерти начато расследование. По предварительным данным, он упал с высоты", - сообщили в ДП.