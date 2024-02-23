  • 23 Февраля, 21:11
  • BAIGENEWS

Тело мужчины нашли на Медеу

Сегодня, 20:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
93
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

В горах близ Алматы нашли тело молодого мужчины. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия произошла на Медеу.

"По факту обнаружения трупа молодого мужчины без признаков насильственной смерти начато расследование. По предварительным данным, он упал с высоты", - сообщили в ДП.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Самое читаемое

Наверх