Тело мужчины нашли на Медеу
Сегодня, 20:47
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Сегодня, 20:47Сегодня, 20:47
93Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
В горах близ Алматы нашли тело молодого мужчины. Подробности сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz.
Трагедия произошла на Медеу.
"По факту обнаружения трупа молодого мужчины без признаков насильственной смерти начато расследование. По предварительным данным, он упал с высоты", - сообщили в ДП.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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