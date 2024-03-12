Тело молодой россиянки обнаружили в Щучинске

Департамент полиции Акмолинской области сообщил, что 11 марта в городе Щучинск было обнаружено тело молодой женщины, передает BaigeNews.kz.

Полиция установила личность умершей, сообщается, что она 1997 года рождения.

"При проведении первичного осмотра трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате кардиомиопатии", ‒ сообщили в департаменте.

Предварительно установлено, что причиной смерти является переохлаждение организма.