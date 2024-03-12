  • 12 Марта, 11:31
  • BAIGENEWS

Тело молодой россиянки обнаружили в Щучинске

Сегодня, 09:57
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:57
Сегодня, 09:57
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Фото: pixabay.com

Департамент полиции Акмолинской области сообщил, что 11 марта в городе Щучинск было обнаружено тело молодой женщины, передает BaigeNews.kz.

Полиция установила личность умершей, сообщается, что она 1997 года рождения.

"При проведении первичного осмотра трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате кардиомиопатии", ‒ сообщили в департаменте.

Предварительно установлено, что  причиной смерти является  переохлаждение организма. 

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