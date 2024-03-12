Тело молодой россиянки обнаружили в Щучинске
Сегодня, 09:57
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Сегодня, 09:57Сегодня, 09:57
560Фото: pixabay.com
Департамент полиции Акмолинской области сообщил, что 11 марта в городе Щучинск было обнаружено тело молодой женщины, передает BaigeNews.kz.
Полиция установила личность умершей, сообщается, что она 1997 года рождения.
"При проведении первичного осмотра трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате кардиомиопатии", ‒ сообщили в департаменте.
Предварительно установлено, что причиной смерти является переохлаждение организма.
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