Тело экс-руководителя отдела образования Талдыкоргана нашли у реки Каратал

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Тело женщины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили близ реки Каратал. Фамилия, имя и отчество скончавшейся совпадают с данными экс-руководителя отдела образования Талдыкоргана Розы Бармановой, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП области Жетысу, факт официально зарегистрирован в городской полиции с организацией соответствующей проверки. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти.

Роза Барманова возглавляла отдел образования Талдыкоргана с 2016 по 2022 годы. Пришедший на её место Жандос Жолдыханов арестован по подозрению в получении взятки в размере 280 миллионов тенге.