Подавал сигнал "SOS": тело без вести пропавшего алматинца нашли в реке

Спасатели нашли тело без вести пропавшего жителя Алматы. Он ушёл из дома 29 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

"Найдено тело без вести пропавшего Тимура Попова, 1989 года рождения, который 29 ноября ушел из дома и не вернулся.

Созданной поисковой группой оперативным путем был установлен маршрут передвижения гр.Попова Т.: он на такси доехал до города Талгар. 7 декабря, в 11:00 часов сотрудниками полиции было проведено обследование русла реки "Талгарка", что в 1,5 км. от места подачи сигнала с телефона "SOS" своей супруге", - сообщили в ДП города Алматы.