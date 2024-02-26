Тело без признаков жизни обнаружили после пожара в частном доме в ВКО

В селе Шелехово Бородулихинского района в частном жилом доме произошел пожар. На месте пожара спасатели обнаружили тело без признаков жизни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Предварительная площадь пожара составляет 100 кв. метров.

"По прибытию огнеборцов было установлено, что в жилом доме горели деревянные конструкции крыши, стен, оконных и дверных проемов с распространением на деревянные хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 10:56 часов, в 12:02 часов ликвидирован.