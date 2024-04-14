Тело 24-летнего парня нашли у подтопленного дома в Кульсары

48-летний отец и его 24-летний сын 6 апреля без разрешения отправились на обследование затопленного жилого дома в Кульсары, но назад в эвакопункт так и не вернулись, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня, 14 апреля в 13:40 сотрудники ДЧС Атырауской области извлекли тело мужчины 2000 года рождения. Труп отыскали в километре от дома, на глубине полтора метра. Спасатели с момента вызова оперативно занимались поисково-спасательными работами. Были задействованы порядка 40 человек личного состава, 6 плавсредств и одна единица техники", — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Атырауской области.

В ведомстве призвали жителей быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности в паводковый период.