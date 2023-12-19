Телевидение и радио временно не будет работать в Казахстане

В Казахстане по техническим причинам на один день отключат телевидение и радио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казтелерадио".

Казтелерадио уведомляет о приостановке вещания теле-, радиоканалов в сетях эфирного, кабельного и спутникового телерадиовещания.

"23 декабря 2023 года в период с 03:00-17:00 ч. (по времени Астаны) в рамках завершения очередного этапа модернизации вещательного ядра "Қазмедиа орталығы" планируется замена сетевого оборудования всего технологического комплекса", - говорится в сообщении.

Также, АО "Казтелерадио" будут проведены профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.