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Телевидение и радио отключат в Казахстане

Сегодня, 17:24
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freepik.com Сегодня, 17:24
Сегодня, 17:24
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Фото: freepik.com

В связи с проведением планово-профилактических работ за I квартал 2024 года, в Казахстане отключат телерадиовещание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казтелерадио".

"В целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.

В этой связи, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 24 января текущего года  в период с 03:00-17:00 по времени Астаны", - говорится в сообщении.

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