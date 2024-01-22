Телевидение и радио отключат в Казахстане
Сегодня, 17:24
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Сегодня, 17:24Сегодня, 17:24
122Фото: freepik.com
В связи с проведением планово-профилактических работ за I квартал 2024 года, в Казахстане отключат телерадиовещание, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казтелерадио".
"В целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
В этой связи, уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 24 января текущего года в период с 03:00-17:00 по времени Астаны", - говорится в сообщении.
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