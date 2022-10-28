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pixabay.com Сегодня, 03:24
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Фото: pixabay.com

Telegram начал торговать именами пользователей

Российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров рассказал о новой функции месседжера, с помощью которой пользователи смогут покупать логины на платформе Fragment. Пост о том, что в мессенджере начнут торговать именами юзеров, он опубликовал в своем Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

"Как и обещали, мы запустили возможность покупать логины Telegram на специальной платформе — Fragment. Аукционы на самые ценные имена пользователей уже запущены", - сообщил основатель мессенджера.

Дуров также отметил, что через несколько дней Telegram представит пользователям возможность продавать свои существующие имена на Fragment.

"Впервые в истории социальных сетей установлен честный и прозрачный рынок имен пользователей", - подчеркнул он.

"Нововведение, как отметил предприниматель, позволит пользователям владеть уникальными адресами, защищенными в реестре децентрализованной сети блокчейнов. "Это только начало, но важная веха - власть начала переходить в руки пользователей", - заключил Дуров.

Планы устроить аукцион ценных пользовательских имен Дуров раскрыл в конце августа. Предприниматель рассказал, что администрация Telegram удалила все адреса, связанные с каналами, которые были пустыми или неактивными в течение последнего года. Он отмечал, что считает аукцион самым эффективным и справедливым способом распределить освободившиеся короткие пользовательские имена.

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#соцсети
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:24
100
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