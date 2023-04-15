Telegram-канал для владельцев дронов открыл регулятор Казахстана

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Для связи с владельцами дронов открыт Telegram-канал под ником dronekazakhstan, посвящённый вопросам использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передаёт BaigeNews.kz.

Telegram-канал создан силами комитета гражданской авиации и Авиационной администрации Казахстана, сообщает МИИР РК.



"Канал dronekazakhstan будет интересен всем владельцам БПЛА, поскольку в нём будут публиковаться полезные ссылки и разъяснения, а также информация об изменениях в нормативно-правовые акты, регулирующие эксплуатацию аппаратов. Кроме того, авиационные власти будут координировать пользователей дронов по запретным зонам и сообщать о введении временных ограничений полётов в тех или иных регионах страны в связи с планами по проведению крупномасштабных мероприятий", — отмечается в сообщении.

В Telegram-канале пользователи БПЛА (физические и юридические лица) могут задавать вопросы и будут получать на них ответы.

В Telegram-канале уже разместили ссылки на перечень запретных зон, актуальные правила постановки БПЛА на учёт и НПА, регулирующие их эксплуатацию в воздушном пространстве РК. Кроме того, целевую аудиторию ознакомили с порядком представления планов полётов через интернет и телефонную связь v3.0, используя сайт РГП "Казаэронавигация".