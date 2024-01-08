Telegram чат для разъяснения вопросов декларирования и контроля мобильных переводов создали в Казахстане

Комитет государственных доходов Минфина РК сообщил о создании чата "КГД Всеобщее декларирование_Мобильные переводы" в мессенджере Telegram, передаёт BaigeNews.kz.

"Чат создан для оперативного реагирования и предоставления ответов по вопросам всеобщего декларирования, в том числе по мобильным переводам. Здесь же можно ознакомиться с пресс-релизами и другой полезной информацией по всеобщему декларированию и налоговому контролю мобильных переводов", - сообщили в КГД.

Также созданы консультативные центры в каждом Управлении государственных доходов, то есть более 200 центров по всей республике. В них можно получить ответы по всем вопросам о всеобщем декларировании.