Telegram чат для разъяснения вопросов декларирования и контроля мобильных переводов создали в Казахстане
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
117Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Комитет государственных доходов Минфина РК сообщил о создании чата "КГД Всеобщее декларирование_Мобильные переводы" в мессенджере Telegram, передаёт BaigeNews.kz.
"Чат создан для оперативного реагирования и предоставления ответов по вопросам всеобщего декларирования, в том числе по мобильным переводам. Здесь же можно ознакомиться с пресс-релизами и другой полезной информацией по всеобщему декларированию и налоговому контролю мобильных переводов", - сообщили в КГД.
Также созданы консультативные центры в каждом Управлении государственных доходов, то есть более 200 центров по всей республике. В них можно получить ответы по всем вопросам о всеобщем декларировании.
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