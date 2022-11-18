Телефоны почти на шесть миллионов тенге украл подросток в Кызылординской области

Фото: polisia.kz

На 5,8 миллиона тенге обокрал предпринимателя подросток в Кызылординской области, Полицейские раскрыли преступление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам пострадавшего, неизвестный взломал стеклянную дверь торгового центра “Эврика” и вынес 17 мобильных телефонов и две пары наушников.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 15-летний житель Аральского района. Стражи порядка изъяли у него украденные телефоны.

По факту проводится досудебное расследование по пунктам 1 и 3 части 3 статьи 188 УК РК - “Кража”. В соответствии со статьёй 144 Уголовно-процессуального кодекса РК несовершеннолетний передан под присмотр родителей.





