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  • ​Телефон в рукоятке трости пытались пронести в колонию Костанайской области
​Телефон в рукоятке трости пытались пронести в колонию Костанайской области Сегодня, 12:15
237
Сегодня, 12:15
237

​Телефон в рукоятке трости пытались пронести в колонию Костанайской области

Телефон в рукоятке трости пытались пронести в исправительное учреждение в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Алау.

"Осужденный Н. ухищренным способом спрятал мини-сотовый телефон с сим-картой в рукоятку трости. У другого осужденного, при досмотре личных вещей была обнаружена флешка в тюбике с зубной пастой", – сообщили в ДУИС региона.

Кроме того, при досмотре посылок, адресованных осужденным, обнаружили несколько сотовых телефонов, спрятанных во флаконе с пеной для бритья.

Также была предотвращена попытка провоза запрещённых предметов на территорию закрытого учреждения.

"Под правым крылом хлебовозка, при досмотре машины, был также обнаружен кнопочный телефон. Был собран материал для привлечения гражданина к административной ответственности", - добавили в полиции.

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Сегодня, 12:15
237
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