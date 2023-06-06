​Телефон в рукоятке трости пытались пронести в колонию Костанайской области

Телефон в рукоятке трости пытались пронести в исправительное учреждение в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Алау.

"Осужденный Н. ухищренным способом спрятал мини-сотовый телефон с сим-картой в рукоятку трости. У другого осужденного, при досмотре личных вещей была обнаружена флешка в тюбике с зубной пастой", – сообщили в ДУИС региона.

Кроме того, при досмотре посылок, адресованных осужденным, обнаружили несколько сотовых телефонов, спрятанных во флаконе с пеной для бритья.

Также была предотвращена попытка провоза запрещённых предметов на территорию закрытого учреждения.