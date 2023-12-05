Технику на 57 млн тенге украл IT-шник в Астане и проиграл деньги в букмекерских конторах

В Астане вступил в силу приговор в отношении IT-специалиста одного из ТОО, похитившего оргтехнику на более чем 57 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны мужчину отправили в колонию на семь лет и лишили права занимать материально-ответственные должности в коммерческих организациях сроком на пять лет.

"К. признан виновным в том, что работая IT-специалистом в ТОО, являясь материально-ответственным лицом, совершил растрату вверенной ему оргтехники на общую сумму более 57 миллионов тенге, которую продавал, а вырученные деньги тратил в букмекерских конторах", - сообщили в суде.

Осуждённый решил оспорить приговор и подал апелляционную жалобу, в которой просил о смягчении наказания.