Течь кровли в аэропорту Астаны: на подрядчика подали в суд

Фото: fotografersha.livejournal.com

В сети появились кадры, на которых с потолка здания международного аэропорт Астаны потекла вода, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что подобные нарушения выявлялись неоднократно, и всему виной - недобросовестная работа подрячика, строившего объект.

"По поводу течи кровли в терминале 1 сообщает, что объект был введён в эксплуатацию в 2017 году. Согласно договору, подрядчик гарантировал качество выполненных работ и предоставлял гарантию в части несущих и ограждающих конструкций сроком на 10 лет. Однако, службами аэропорта периодически выявлялись замечания по течи кровли и посадочных гейтов. Аэропорт неоднократно направлял письма в адрес подрядчика с требованиями устранить замечания. До сегодняшнего дня подрядчиком не принимались никакие меры по устранению выявленных замечаний. Кроме того, с целью выяснения причин течи кровли международного терминала Т-1, аэропортом были проведены технические обследования. В результате обнаружено, что состав кровли терминала Т-1 не соответствует утвержденному проекту. Данный факт был определен в результате вскрытия кровли. Аэропорт подал исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд г. Астана о возложении безвозмездного устранения недостатков работ, выполненных с отступлением от требований, предусмотренных договором и проектно-сметной документации, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта. Аэропорт незамедлительно приступил к восстановительным работам, в свою очередь подрядчик обязался устранить замечания в ближайшее время. Международный аэропорт Астаны приносит извинения за предоставленные неудобства", - сообщили в пресс-службе.