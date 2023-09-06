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Театральный фестиваль совместно с "Turksoy" пройдет в Талдыкоргане

Сегодня, 10:35
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акимат Жетысу Сегодня, 10:35
Сегодня, 10:35
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Фото: акимат Жетысу

В Талдыкорганском драматическом театре имени Б.Римовой совместно с международной культурной организацией "Turksoy" планируется проведение I-Международного театрального фестиваля с 29 сентября по 4 октября 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной акимат.

I-Международный театральный фестиваль проводится в честь 100-летия народной артистки Казахстана, лауреата Государственной премии СССР и Казахстана, заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, выдающаяся актрисы театра и кино Бикен Римовой. 

Основной целью проведения фестиваля, как отметили в облакимате, является развитие и популяризация театрального искусства, привлечение внимания зрительской аудитории к лучшим постановкам современной и классической драматургии в оригинальной режиссерской и актерской интерпретации, представленной казахскими и зарубежными театральными коллективами.

В фестивале примут участие казахстанские театры, в числе которых: Казахский государственный академический театр для детей и юношества им. Г. Мусрепова, Мангистауский областной музыкально-драматический театр им. Н.Жантурина, Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр им. Ж.Аймауытова, Карагандинский областной академический драматический театр им. С.Сейфуллина, Управления культуры города Алматы театр "Жаңа ғасыр", "Музыкальный театр театр юного зрителя города Астана".

Кроме того, ожидается участие зарубежных представителей из Турции, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана.

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