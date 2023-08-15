"Театр - это стратегически важный объект" - актер Данил Хомко

Актер Государственного академического русского театра драмы им. Максима Горького г. Астаны Данил Хомко в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал о творчестве, нелюбимых ролях и дал советы молодым актерам.

По словам Данила еще в начале своего пути он не планировал работать актером, а приехал прокорять столицу в совершенно другой сфере деятельности.

"В 2006 году я приехал поступать в Астану на программиста, но зайдя по пути от вокзала к Аграрному университету в музыкальную школу, где базировались основные классы театрального факультета, попал в "театр" и остался. Вообще, я со школьной скамьи принимал участие во всяческих мероприятиях, проходивших на сцене, мне это нравилось, благодаря этому у меня получалось проходить всякие житейские перипетии, а том числе возникающие в школе", - поделился артист.

Данил признается, что зарплата актера не всегда соответствует нынешним реалиям и потребностям. Но работа на самом деле требует больших ресурсов и полной самоотдачи.

"Говорить о театре как о "хобби", можно только глядя на нашу зарплату относительно современной жизни, - смеется актер. А так порой это очень тяжёлая работа, только не та, где тебе нужно что-то копать или строить и не та, где ты придёшь на работу к 8:00, сидишь за компьютер и к 18:00 идёшь домой. Нет, здесь совсем иначе: мы не приходим в театр рано утром, потому что мы имеем дело с тонким человеческим ресурсом (голос, тело, эмоции, воображение), который не "просыпается" рано. Но придя в 10:00 мы используем все свои ресурсы на 100 процентов", - рассказывает актер.

Также работа актера, по словам Данила Хомко, требует постоянных новых знаний.

"При постановке спектаклей часто мы узнаем или учимся чему-то новому: если требует иная эпоха, то мы учимся соответствовать их манере речи и поведению; если иная атмосфера или реальность, то мы учимся существовать в нужной пластике; если декорация или жанр спектакль требует физической нагрузки, то мы обучаемся фехтованию, элементам гимнастики. Если нужно, то учимся быть слепыми, немыми, глухими, парализованными или сумасшедшими... И это я перечислил только физическое разнообразие, внешнее, ведь ко всему перечисленному необходимо подобрать эмоциональный, внутренний мир и добиться, чтобы этому верил зритель, чтобы зрителю было комфортно смотреть на нас час, два, три, а есть спектакли, которые идут и дольше", - поясняет он.

Актер также рассказал, что часто при подготовке к какой-либо роли используется личный опыт и переживания.

"К сожалению, или к счастью, но особенности, придуманные для своего героя, надолго "прилипают" к нам, а иногда разбирая взаимоотношения между персонажами, мы узнаем себя. Чтобы роль получилась правдоподобной, мы мешаем свой личный жизненный опыт с предлагаемыми обстоятельствами пьесы, а личный это наше детство, родители, друзья, любимые, враги, страхи, желания, удачи и не удачи, которые мы выносим на общее обсуждение... Так сказать, постоянная терапия", - подчеркнул актер.

Данил Хомко уже много лет ведет кружки по актерскому мастерству. Поэтому опираясь на свой профессиональный опыт на сцене, может дать дельный совет юным дарованиям.

"Нет определенного критерия "хорошего актёра", один гениальный актёр, совсем не похож на другого, но вне зависимости от того что мы можем или не можем, нам говорят так: "Актёр должен уметь всё!". А я добавляю детям, так: актёр должен быть всемогущим, тем более в наше время бесконечной конкуренции. Поэтому, когда ко мне обращаются с просьбой "Подготовить к поступлению в театральный вуз" я несколько раз спрашиваю, точно ли они этого хотят? Понимают ли, с чем им придется столкнуться при поступлении и в процессе обучения, и после окончания вуза? Ведь я могу научить говорить прозу и поэзию, могу рассказать о паузах в речи и для чего они нужны, могу помочь добавить "жизнь" в танец, в песню, но это не вступительный тест на бумаге или компьютере, здесь человеческий фактор является основным. Кто будет сидеть в приемной комиссии? Часто в приемной комиссии сидят мастера, которые набирают себе на курс определенный типаж. Кто будет с тобой поступать? На вступительных экзаменах встречаются ребята и девчата, глядя на которых понимаешь, что не умеешь и половины того, что знают и умеют они. Но случается и такое, что они не могут поступить, а ты поступаешь, не показав и половины своей программы, потому что от тебя шла та самая энергия и обаяние, которыми ты обладаешь", - рассказал он.

Артист считает, что актеры должны обладать высокими моральными качествами.

"Что я могу посоветовать молодому поколению актёров? Будьте честными и настоящими! Всё меньше и меньше в нашем мире и нашей профессии настоящего. А в этой профессии сыграть выдуманную жизнь можно только честно, иначе не стоит выходить на сцену. Много историй у каждого актера, когда им помогало "актёрство". Инспекторы ГАИ останавливали, потому что захотели сказать "очень понравился спектакль"; в очереди получилось избежать конфликта, просто рассказав монолог из спектакля", - перечисляет Данил.

Актерское мастерство помогает людям преодолеть многие страхи. По словам актера, обучая других этому делу, часто он сам открывает в себе что-то новое.

"Многие отдают своих детей на актерские кружки или сами записываются, кому-то нравится, кто-то разочаровывается из-за того, что хотели иного. В последние годы я занимаюсь со взрослыми людьми малыми группами, потому что у каждого есть свой запрос, боязнь выступлений, правильное дыхание, раскрепощение, отвлечься от повседневности, научится читать стихи, а порой и научится читать книги так, чтобы они нравились...И проводя вместе время, я помогаю людям помочь себе самим, а они в свою очередь помогают мне больше понять себя. Актерская жизнь, это жизнь постоянного самопознания и самообучения. Даже сейчас, отвечая на ваши вопросы, я сам открываю для себя что-то новое", - признается он.

Еще как оказалось, у актера нет любимых ролей.

"У меня нет любимых ролей, практически к каждой роли я отношусь одинаково. Но зато есть не любимые, это роли в спектаклях, где я выхожу вначале спектакля, а потом сижу до самого конца, жду своего выхода. Лучше три часа не вылезать со сцены, чем 30 минут ждать за кулисами. Ну и ещё возможно нет любимых потому, что за эти годы набралось их много. Но, несомненно, роли в детских спектаклях, в сказках для нас актёров, очень любимые и ценные. Создавая образы в сказках можно баловаться, и эти роли получаются особенно яркими. Спектакли для детей - это совсем отдельная тема, для детей приходится стараться наговорит Данил Хомко.

Артист добавил, что несмотря на современные технологии, интернет, любителей прекрасного меньше не становится. Этому есть объяснение – никто не заменит искренних чувств и эмоций.

"Казалось бы, в наше время театрам сложно конкурировать с кино и интернетом, потому что люди видели уже всё, их невозможно ничем удивить. Но в театре есть самая главная особенность - реальность. Мы существуем здесь и сейчас, и зрители видят спектакль, который невозможно будет сыграть так же: слова, музыка будут те же, да и актёрский состав может быть тот же, но спектакль состоит из всех переменных, которые существуют: настроение, самочувствие, зрители, партнёр, атмосферное давление и быть может движение звёзд и планет. Хотя практически каждому театру в нашей стране не помешала бы помощь государства и внимание. Театр - это стратегически важный объект в каждом городе: зрители отдыхают, думают, учатся, раскаиваются, задумываются на наших спектаклях. И когда такой человек приходит домой, то ему не хочется больше думать о плохом, о рутине, а хочется просто жить, любить, дружить. Наш театр, после пятилетней эпопеи ремонта, наконец-то возвращается в родные стены, и мы наконец-то сможем играть любимые нашими зрителями спектакли, которые приходилось "заморозить" из-за отсутствия условий. Хотелось бы пожелать всем театрам хорошего ремонта, оснащения и финансирования, но только не как у нас, а честного и скорого", - подытожил актер.

Фото из личного архива Данила Хомко.