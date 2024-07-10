"Таза Қазақстан": в Жамбылской области проведена масштабная работа

В Жамбылской области активно и масштабно проводится экологическая акция "Таза Қазақстан". В рамках акции во всех районах области проведены мероприятия по санитарной очистке территорий общественных мест, улиц, рынков, берегов водоемов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

Так, в ходе акции возрожден древний казахский обычай "Асар" - оказание помощи ближним. 7 июля текущего года в Сарысуском районе склоновые стоки, сформировавшиеся из-за сильного ливня, подтопили 47 домов, школу и более 400 дворов. В результате сильного ливня улицы сел были залиты водой, на них образовались заторы из грунта и поваленных деревьев. Руководствуясь древней казахской традицией "Асар", волонтеры г. Тараза, Жамбылского, Жуалынского, Байзакского и Таласского районов откликнулись на зов помощи ближним, провели очистку улиц в пострадавших от паводка сел. В акции приняли участие около 150 человек.

Об инициативе волонтеров рассказал директор Сарысуского районного Молодежного центра Асылжан Пазылбеков. По его словам, из-за сильного ливня и подтопления сельчанам нелегко было расчистить улицы от грунта и поваленных деревьев. На помощь пришли волонтеры из других регионов, которым выражаем благодарность.

"Только сплотившись, мы вместе преодолеем трудности. Пусть наша страна будет процветающей и светлой", - сказал Пазылбеков.

Волонтеры очистили от мусора берега реки Талас, которая берет свое начало в Кыргызстане. Также собрали пластиковые отходы, разбросанные по берегам реки. В результате на мусорный полигон специальным транспортом вывезли около 100 мешков с ТБО.

Акция, объединившая большое количество молодых людей, играет значимую роль в разъяснении проблемы загрязнения окружающей среды, важности сохранения природы нашего края и формирования экологической культуры.

Кроме того, в массиве "Коктем" города Тараза, вдоль дорог областного и районного значения в Байзакском, Кордайском, Сарысуском районах, в парках проведены работы по покосу высохшей травы на центральных улицах.

В целях повышения культуры соблюдения чистоты среди населения при участии активных граждан и волонтеров были проведены работы по очистке от мусора вдоль берегов рек Талас в городе Тараз и Терс в Жуалынском районе, водохранилища "Терс-Ащыбулак", в селах Нурлыкент, Кызыларык. По итогам акции награждены ее активные участники.

Кроме того, в райцентрах Жамбылского и Таласского районов проведены конкурсы "Чистая улица", "Чистый двор". В них приняли участие жители домов, которые сделали свои дворы образцовыми. Победители награждены ценными призами.

На территории Костобинского и Сарыкемерского сельских округов Байзакского района активные граждане, волонтеры, депутаты приняли участие в уборке тротуаров, клумб и газонов вдоль дороги Тараз-Сарыкемер.

Так как рынок "Барыс-2", расположенный у въезда в село Кордай, является основным торговым объектом, то из-за большого количества большегрузных автомобилей из других регионов территория рынка завалена мусором.

Учитывая это, был организован массовый субботник с целью стимулирования населения к созданию чистой и комфортной окружающей среды.

Волонтеры и местные жители очистили территорию рынка от мусора, убрали сорняки и привели в порядок придорожные и торговые площади. Также участники провели работу по поливу зеленых зон вокруг рынка и приведению в порядок деревьев и цветов.

На сегодняшний день в рамках акции очищено 320 тыс. м2 территорий, прилегающих к аэропортам, железнодорожным линиям, автовокзалам и автобусным паркам, 206 тыс. м2 – к топливно-энергетическим комплексам, 108 тыс. м2 – к лечебным центрам, 508 тыс. кв. м. – к учебным заведениям, 280 тыс. м2 - к средним и малым предприятиям, 818 километров – к каналам и арычным системам. Очищено 125 тыс. жилых дворов и 4,5 тыс. км улиц, вывезено 12 тыс. тонн мусора, высажено около 60 тыс. саженцев, орошено 2,4 тыс. кустарников и деревьев, а также 455 тыс. м2 зеленых насаждений.

Помимо этого, регулярно от мусора очищаются территории 60 историко-культурных памятников и 143 парка и сквера. Всего в этих мероприятиях задействовано 910 единиц техники.