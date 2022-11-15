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  • Тайник с оружием нашли за рестораном в Алматинской области
polisia.kz Сегодня, 19:58
68
Сегодня, 19:58
68
Фото: polisia.kz

Тайник с оружием нашли за рестораном в Алматинской области

Cхрон оружия обнаружили в Алматинской области неподалёку от Боралдайского аэродрома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативная информация поступила в УБОП департамента полиции региона 15 ноября.

"Тайник с оружием найден в заброшенной будке, расположенной в логу за рестораном "Риф-Раф" вблизи Боралдайского аэродрома в Илийском районе. Оружие и боеприпасы были завернуты в тряпки. Пистолет марки ТТ, обрез, патроны, граната и бронежилет изъяты следователями. По факту начато расследование по части 3 статьи 287 УК РК", - сообщили в полиции.

Результаты экспертизы покажут, использовали ли содержимое тайника в совершении преступлений, а истинную принадлежность установит судебно-баллистическая экспертиза.

Ход расследования по уголовному делу взят на контроль руководством ДП Алматинской области.

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#оружие #полиция #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:58
68
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