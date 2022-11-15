Тайник с оружием нашли за рестораном в Алматинской области

Фото: polisia.kz

Cхрон оружия обнаружили в Алматинской области неподалёку от Боралдайского аэродрома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативная информация поступила в УБОП департамента полиции региона 15 ноября.

"Тайник с оружием найден в заброшенной будке, расположенной в логу за рестораном "Риф-Раф" вблизи Боралдайского аэродрома в Илийском районе. Оружие и боеприпасы были завернуты в тряпки. Пистолет марки ТТ, обрез, патроны, граната и бронежилет изъяты следователями. По факту начато расследование по части 3 статьи 287 УК РК", - сообщили в полиции.

Результаты экспертизы покажут, использовали ли содержимое тайника в совершении преступлений, а истинную принадлежность установит судебно-баллистическая экспертиза.

Ход расследования по уголовному делу взят на контроль руководством ДП Алматинской области.