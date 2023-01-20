Тайник с оружием нашли в Талдыкоргане

Фото: polisia.kz

Схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами обнаружили в Талдыкоргане. Это второй за неделю случай в городе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Тайник нашли в микрорайоне Восточный сотрудники областного УБОП совместно с работниками ДКНБ.

"Изъят арсенал оружия – нарезное ружье Сайга-762 со складным прикладом и двумя магазинами, гладкоствольный обрез 16 калибра, газовый пистолет ИЖ 79-8, а также граната РГД-5 с запалом и патроны различного калибра. Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 287 УК РК - “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”, - сообщили в полиции.

Расследование с назначением баллистической экспертизы поручено городской полиции.

Имеет ли схрон отношение к оружию, похищенному во время январских беспорядков, выяснится в рамках расследования.



