Тайланд может стать первой страной региона, узаконившей однополые браки

Нижняя палата парламента Таиланда одобрила законопроект о признании однополых браков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

За принятие закона проголосовали 400 депутатов из 415 присутствовавших. Законопроект еще должен получить одобрение сената и короля, но ожидается, что он пройдет и эти стадии, и к концу года Таиланд станет первой страной в Юго-Восточной Азии, признающей однополые союзы.

В законе брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как было прежде. Однополые пары получат право пользоваться налоговыми льготами, положенными супругам, наследовать имущество друг друга и давать согласие на лечение супруга, если тот или та без сознания.

Также однополые супруги смогут усыновлять и удочерять детей. Впрочем, депутаты отклонили предложение профильного комитета использовать термин "родители" вместо "отцы и матери".

Лишь на прошлых выборах, в августе 2023 года, в парламент прошли партии, поддерживающие легализацию однополых браков. Также в сентябре премьер-министром стал Сеттха Тхависин, открыто выступающий за их признание.

Из всех стран Азии однополые браки до сих пор легализовали только Непал и Тайвань (но многие страны не признают Тайвань как государство).