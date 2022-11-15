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"Тарифы на транзитную перевозку российского зерна не менялись" - КТЖ
В Национальной компании "Қазақстан темір жолы" прокомментировали просьбу российской стороны о том, чтобы снизить транзитный тариф на перевозку зерна по территории Казахстана, передает BaigeNews.kz. В Нацкомпании сообщили, что тарифы на транзитную перевозку российского зерна не менялся в течение четырёх лет.
"Тарифные условия на транзитные перевозки продукции российского агропромышленного комплекса по территории Казахстана последние четыре года остаются неизменными. При этом, объем перевозок зерна из России транзитом по территории Казахстана за 10 месяцев 2022 года вырос на 24% по сравнению к 2021 году", - ответили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Напомним, ранее в Российском зерновом союзе заявили, что везти зерно через Казахстан экономически нецелесообразно.
"Фактически для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай через Казахстан, что даёт конкурентные преимущества Казахстану и позволяет ему вести реэкспорт российского зерна", – сказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбута.
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