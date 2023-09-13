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Тарифы на перевозку кормов для мангистауских фермеров снизили на 80%

Сегодня, 10:54
АВТОР
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rail-news.kz Сегодня, 10:54
Сегодня, 10:54
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Фото: rail-news.kz

"Қазақстан Темір Жолы"  на период с 1 сентября 2023 года по 1 января 2024 года внедрил удешевленные тарифы для мангистауских феремеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Сообщается, что национальный перевозчик "Қазақстан Темір Жолы"  на период с 1 сентября 2023 года по 1 января 2024 год на 80% снизил тарифы на перевозку кормов железнодорожным транспортом для фермеров Мангистауской области.

"Понижающие коэффициенты к тарифам в размере 0,2 действуют на услуги локомотивной тяги ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" и ставки оперирования за вагоны АО "Казтеміртранс"", - отметили в Минсельхозе.

Отмечается, что  поддержка мангистауских сельхозтоваропроизводителям оказана по итогам рабочей поездки президента Касым-Жомарта Токаева в данный регион.

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