Тарифы на перевозку кормов для мангистауских фермеров снизили на 80%

"Қазақстан Темір Жолы" на период с 1 сентября 2023 года по 1 января 2024 года внедрил удешевленные тарифы для мангистауских феремеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Сообщается, что национальный перевозчик "Қазақстан Темір Жолы" на период с 1 сентября 2023 года по 1 января 2024 год на 80% снизил тарифы на перевозку кормов железнодорожным транспортом для фермеров Мангистауской области.

"Понижающие коэффициенты к тарифам в размере 0,2 действуют на услуги локомотивной тяги ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" и ставки оперирования за вагоны АО "Казтеміртранс"", - отметили в Минсельхозе.

Отмечается, что поддержка мангистауских сельхозтоваропроизводителям оказана по итогам рабочей поездки президента Касым-Жомарта Токаева в данный регион.