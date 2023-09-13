Тарифы на перевозку кормов для мангистауских фермеров снизили на 80%
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"Қазақстан Темір Жолы" на период с 1 сентября 2023 года по 1 января 2024 года внедрил удешевленные тарифы для мангистауских феремеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.
Сообщается, что национальный перевозчик "Қазақстан Темір Жолы" на период с 1 сентября 2023 года по 1 января 2024 год на 80% снизил тарифы на перевозку кормов железнодорожным транспортом для фермеров Мангистауской области.
"Понижающие коэффициенты к тарифам в размере 0,2 действуют на услуги локомотивной тяги ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" и ставки оперирования за вагоны АО "Казтеміртранс"", - отметили в Минсельхозе.
Отмечается, что поддержка мангистауских сельхозтоваропроизводителям оказана по итогам рабочей поездки президента Касым-Жомарта Токаева в данный регион.
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