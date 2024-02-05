Тарифы на комуслуги помогли снизить прокуроры в Акмолинской области

В Бурабайском районе Акмолинской области прокуратура добилась снижения тарифа на коммунальные услуги, передаёт BaigeNews.kz.

Надзорным ведомством установлены факты включения необоснованных затрат в тарифную смету на электро- и тепловую энергию, расходы по содержанию зданий и сооружений, а также амортизацию.

По указанным нарушениям прокуратура внесла акт прокурорского надзора.

"В результате тариф для жителей, проживающих в благоустроенном доме, снижен на 37,70 тенге (с 420 до 382,30 тенте кубометр без НДС), для не благоустроенных домов на 40,91 тенге (с 455,85 до 414,94 тенге за кубометр без НДС). Виновные должностные лица привлечены к ответственности", - сообщили в прокуратуре.