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Тарифы на электричество планируют увеличить в Казахстане

Сегодня, 10:35
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Тарифы на электричество планируют увеличить в Казахстане Сегодня, 10:35
Сегодня, 10:35
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Министерство энергетики РК подготовило приказ, которым планирует внести изменения в предельные тарифы на услугу по поддержанию готовности электрической мощности, передаёт BaigeNews.kz

МНЭ подготовило проект, которым планирует внести изменения в приказ "Об утверждении предельных тарифов на услугу по поддержанию готовности электрической мощности".

Согласно документу, тариф на услугу по поддержанию готовности электрической мощности будет повышен с 590 тысяч тенге за мегаватт до 1 миллиона 65 тысяч тенге в 2024 году, в 2025 году он составит 1 миллион 215 тысяч тенге.

В обосновании ссылаются на  коэффициент инфляции за период с 2016 по 2022 годы. Также говорится, что увеличение тарифа позволит обеспечить инвестиционную привлекательность отрасли и привлечь дополнительные инвестиции на капитальные ремонты электростанций Казахстана, учитывая участившиеся случаи аварийного ремонта.

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