Тариф на тепло могут повысить в Шымкенте

В Шымкенте капитальные ремонтные работы тепловых систем идут полным ходом. Нужно отремонтировать главный турбоагрегат.Работы ведут специалисты высшего уровня, заявляют в Энергоорталык 3. Уже к началу октября работы будут завершены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В рамках подготовки к зиме в Энергоорталык 3 обновляют оборудование. Модернизация обошлась предприятию в 240 млн тенге. В ведомстве уверяют — работы завершат в срок и тепло будут подавать стабильно.

"Все работы проводятся в сроки, никаких задержек нет. Ремонт 3 котла и замены 2 и 4 ступени кпп провели уже", — говорит директор АО "3-Энергоорталык" Кайрош Онгарбаев.

Тем не менее проблема есть. Необходимо повышать зарплату сотрудников, но средств на это нет. А потому руководство просит антимонопольный департамент разрешить повысить тариф на 15%.

"Они просят повысить на 15 процентов, но мы сейчас понижаем на 6 процентов. Пока вопрос остается открытым. До начала отопительного сезона вопрос будет решен. Здесь и зарплата играет роль, многие не хотят работать на предприятии за низкую зарплату", — говорит руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Шымкента Дархан Каинбердиев.

Каким будет тариф на отопительный сезон в Шымкенте пока не ясно, но, в акимате обещают, даже если тариф таки повысят, спрос за качество подачи тепла будет большой.