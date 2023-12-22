380 млн тенге переплатили бюджетные организации за электроэнергию в Кызылординской области

Энергоснабжающие компании Кызылординской области включали в тариф расходы, не связанные с производством и реализацией электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Сотрудники департамента АФМ по Кызылординской области провели анализ по формированию тарифа на электроэнергию. Они выяснили, что три компании, обеспечивающие электроэнергией социальные объекты региона, закладывали в тариф расходы на аренду административного здания, автотранспорта и иные расходы.

После этого из расходов энергоснабжающих организаций исключены необоснованные расходы - тариф снижен по областному центру и Жанакорганскому, Шиелийскому, Сырдарьинскому, Жалагашскому и Кармакшинскому районам для всех бюджетных организации на 18,8%, с 38,75 до 31,45 тенге за киловатт в час.

Отмечается, что годовая экономия средств бюджетных организаций составит более 380 миллионов тенге.