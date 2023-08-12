Таразские учителя поработали после отпуска и узнали о сокращении зарплаты

В Таразе педагоги выйдя из отпуска и проработав уже неделю, они вдруг узнали, что им сократили зарплату. Почти вдвое. Обескураженным учителям даже объяснили: это в целях экономии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Мы работали, получается, до… сегодня у нас 11-е число, мы ходили на работу, работали. И буквально вчера нам стали говорить о том, что зарплату мы получим не в полном объеме – в целях экономии. Мы теперь хотели бы знать, имеют ли право экономить на нас", - говорит учитель Надежда Дюбина. "Мы вышли на работу по закону, после отпуска, нам теперь говорят, что нам не будут теперь полностью оплачивать зарплату. И вот мы возмущены, мы вышли, потому что у нас у всех ипотеки есть, дети-студенты, я, например, тоже многодетная мать", - отмечает учитель Лаура Мырзахметова.

Экономии за их счет педагоги школы не стерпели. Они потребовали разъяснений у директора и отдела образования. Выяснилось, люди вообще могли не выходить из отпуска. А все потому, что в школе идет капитальный ремонт и продлится он до самого начала учебного года. Впрочем, это не мешало преподавателям 10 дней ходить по домам и собирать списки учащихся. К слову, если подрядная фирма не успеет отремонтировать здание к сентябрю, то школьникам тоже придется куда-нибудь деться.