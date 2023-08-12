Таразские учителя поработали после отпуска и узнали о сокращении зарплаты
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В Таразе педагоги выйдя из отпуска и проработав уже неделю, они вдруг узнали, что им сократили зарплату. Почти вдвое. Обескураженным учителям даже объяснили: это в целях экономии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Мы работали, получается, до… сегодня у нас 11-е число, мы ходили на работу, работали. И буквально вчера нам стали говорить о том, что зарплату мы получим не в полном объеме – в целях экономии. Мы теперь хотели бы знать, имеют ли право экономить на нас", - говорит учитель Надежда Дюбина.
"Мы вышли на работу по закону, после отпуска, нам теперь говорят, что нам не будут теперь полностью оплачивать зарплату. И вот мы возмущены, мы вышли, потому что у нас у всех ипотеки есть, дети-студенты, я, например, тоже многодетная мать", - отмечает учитель Лаура Мырзахметова.
Экономии за их счет педагоги школы не стерпели. Они потребовали разъяснений у директора и отдела образования. Выяснилось, люди вообще могли не выходить из отпуска. А все потому, что в школе идет капитальный ремонт и продлится он до самого начала учебного года. Впрочем, это не мешало преподавателям 10 дней ходить по домам и собирать списки учащихся. К слову, если подрядная фирма не успеет отремонтировать здание к сентябрю, то школьникам тоже придется куда-нибудь деться.
"Директор должна была провести со своим коллективом разъяснительную работу. Так как идет ремонт школы, педагоги не имеют права находиться на объекте. Соответственно, все могут идти по домам. Согласно закону, так как работа приостановлена обстоятельствами, не зависимыми от педагогов, им оплачивается основная зарплата без добавок за классные часы, проверку тетрадей и тому прочее", - прокомментировала заместитель руководителя отдела образования Тараза Гульбану Малибекова.
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