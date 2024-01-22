Таразец вёл прямой эфир в соцсети и злостно нарушал ПДД

Злостного нарушителя правил дорожного движения задержали полицейские в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские мониторили социальные сети и выявили нарушителя правил дорожного движения. 24-летний житель Тараза вёл прямой эфир в TikTok за рулем автомобиля Mercedes-Benz. При этом он пил алкоголь, нецензурно бранился и катался по городу, сняв с авто передний государственный регистрационный номерной знак.

С помощью камер видеонаблюдения центра оперативного управления полицейские установили нарушителя.

В отношении молодого человека составлены административные протоколы за управление автомобилем без государственного регистрационного номерного знака, за езду без страхового полиса, за нарушение правил маневрирования. Ещё один протокол был составлен за управление машиной в состоянии опьянения, так как освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения водителя.

Житель Тараза был лишен права управления автотранспортом на семь лет, подвергнут административному аресту на 15 суток и заплатит штраф. Автомашина водворена на специализированную стоянку.