Тараз разделят на два района

Фото: instagram.com/taraz.akimdigi

Тараз разделят на два административных района - северный и южный. Об этом на встрече с жителями сообщил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшее время Тараз будет разделён на два района. Решать социальные проблемы станет легче. В настоящее время особое внимание уделено освещению улиц и обеспечению жителей голубым топливом. Эта работа будет продолжаться", - сказал аким.

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Ранее сообщалось о том, что к городу планируют присоединить 14 населённых пунктов и два дачных массива Байзакского и Жамбылского районов. В результате площадь Тараза увеличится на 11 755 гектаров.