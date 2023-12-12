Тараканы, клопы, дебоши и убийства: как живут в проблемных общежитиях Павлодара

По данным полиции, в Павлодаре порядка 40 общежитий, многие из которых переделаны под квартиры. В комнаты вынесены раковины, в некоторых есть уже туалеты и душ, но до сих пор остаются, те где люди пользуются общей кухней и санузлом. Примерно 5-7 подобных домов в городе, стражи порядка относят к проблемным и причина в контингенте, из-за которого сотрудникам приходится, почти каждый день наведываться по этим адресам. Корреспондент BaigeNews.kz побывал в ряде общежитий из списка самых неблагополучных и узнал от жителей, с чем им приходится сталкиваться в повседневной жизни.

В общежитии по адресу Камзина 4, всего 126 комнат, некоторые из которых уже вполне можно назвать квартирами. Павлодарка Оксана оказалась здесь два года назад. Из многодетной семьи. Мама получила арендную квартиру, а когда пришло время ее приватизировать, Оксана уже была совершеннолетняя, поэтому в договор не попала. Когда родители скончались, жилье родственники продали, первое время жила у сестры, но решила не стеснять и снять комнату в общежитии. Так и оказалась в доме по Камзина. Выбора, говорит, не было. При зарплате в 120 тысяч тенге позволить себе даже однокомнатную квартиру, ценой в 90 тысяч в месяц, просто нереально.

"Здесь общий туалет, общий душ, воды горячей часто не бывает. И всякий контингент живет. Я здесь пить научилась (смеется — прим.авт). Раньше я бывало по праздникам выпивала нормальную водку, коньяк, а здесь научилась пить и бормотуху, и спирт. Это, конечно, не алкоголизм, я себя в руках держу, у меня работа. Но сегодня выходной, и ко мне пришла подруга", - радостно встретила нас Оксана.

Никто из постояльцев общежития не хочет показывать своих лиц. Отвечают все одинаково "Мало ли кто увидит, как и где живу". Оксана снимала комнату за 40 тысяч тенге два года, а сейчас переехала в соседнюю. Познакомилась с соседом, теперь они делят 10 квадратных метров на двоих.

"Если человеку тяжело, соседи помогут. Если есть возможность, мы друг другу помогаем. Люди здесь в основном человечные. А вот полиция у нас здесь день через день ходит. Проверки, потому что есть, где пьют постоянно, где сборища, где грязь, бардак", - говорит Оксана.

По словам старшей по дому, живущей в этой же многоэтажке уже 28 лет, их общежитие чуть ли ни образцовое. Провели модернизацию, в целом жизнь спокойная, дом тихий, но при этом признает, полицейские их навещают нередко.

"У меня дом тихий. После 12 ночи вообще, как в морге, можно сказать, потому что мы сами это контролируем. У нас домовой комитет, есть своя группа. Если что не так, мы быстро звоним участковому. Участковые оперативно работают, с этим проблем нет. Единственное, если в час, в два ночи, мы уже вынуждены звонить в "102". Нас шесть женщин здесь, за безопасностью мы следим", - говорит старшая по дому Камзина, 4 Ольга Пугоева.

Еще одно общежитие, которое в полиции нам обозначили, как проблемное, расположено неподалеку. В дом по Камзина, 6 сейчас попасть не так легко, как раньше. Местные жители говорят, лишь недавно поставили дверь с кодовым замком, а ранее был проходной двор. Хотя и сейчас уровнем безопасности люди не довольны.

На первом этаже сразу встретил пожилой мужчина. Рассказал, что живет здесь третий год, приехал из села, где трудился пастухом. Потянуло в город, вот и оказался, на его взгляд, в сомнительном месте проживания.

"Покоя не дают, каждый день драки, маты. За стенкой все слышно. Надоели уже, здесь спокойно не отдохнешь. Еще дети, внуки мои приезжают, боишься в подъезд выпускать. Я сейчас один живу. Пьют одни и те же, и много таких", - рассказывает житель дома по адресу Камзина, 6 Николай.

Чтобы поговорить с жительницей общежития Галиной, пришлось постучаться в ее комнату. Женщина с опаской открыла дверь, но согласилась побеседовать. И как под копирку история. Живет в общежитии 13 лет. Жизненные обстоятельства сложились так, что купила комнату, и из нее выбраться нет возможности.

"У меня комната 10,8 квадратов всего лишь, но благо, что все удобства есть. Само здание не приспособлено для жизни большого количества людей, для бытовой жизни, потому здесь все течет, все ломается. У нас потопы и живность везде: тараканы, клопы. Во-вторых, шум, алкаши, обязательно полиция, скорая каждый день, через день. У соседки за стеной каждый день "праздник", она уже похоронила двух молодых своих сожителей, а сама непонятно на чем держится. Ночью я не выхожу. Крики, скандалы, драки, раньше очень часто полицию вызывали, сейчас их поменьше стало. Случаи были ужасные. Окна разбивали, убийство было и не одно. На улицу выбегали, дрались, полиция не могла разнять. Просто садишься у окна и будто фильм смотришь, жутко", - поделилась Галина.

А вот в общежитие по адресу Дюсенова, 1, доступ более свободный. В подъезд дверь открыта, но по этажам некоторые жители поставили домофоны на двери. Хотя и это многих подозрительных людей не останавливает. На втором этаже в кухне заметили спящего на полу мужчину. Местные рассказали, что у него когда-то была здесь комната, но он ее пропил.

Другой обитатель общежития 64-летний Николай Кочетков живет в общежитии по Дюсенова третий месяц, но для него подобный образ жизни уже стал привычным. Переезжал часто, поскольку ищет, что получше. Сейчас рад тому, что попалась обустроенная комната, где закрывшись, не видишь всего ужаса, который может происходить за пределами.

"Я уже 8 лет по общагам скитаюсь, после того, как с женой разошелся. Был на Димитрова, Ермака, Целинной, за 5-й поликлиникой, на Камзина, 4 смотрел, но сразу понял, что туда не надо идти. И везде практически клопы, тараканы. Я такой жизни никому не пожелаю. Я здесь живу только потому, что у меня все отдельно, из двух комнат сделали миниквартиру. Туалет, ванна, кухня есть. Я закрываюсь здесь и ничего не слышно. А вот полиция у нас постоянно дежурит. Мне рассказывали, что здесь и в окно людей выкидывали", - поделился Николай Кочетков.

Павлодарские полицейские отмечают, нарушения в общежитиях одни и те же, а проблемных по городу 5-7. Признают, наведываются в подобные многоэтажки регулярно каждую неделю и чаще всего по вызову.

"Общежитиями мы считаем, которые коридорного типа, имеется по комнате, сейчас они под квартирный тип переделаны, но вместе с тем имеются проблемные общежития, которые мы держим на контроле и постоянно мониторим. Как таковой кратности проверок общежитий нет, согласно какого-либо приказа или по закону. Мы их проверяем по мере проведения усиления профилактической работы. Особенно в период праздников, выходных. Есть специальные оперативно-профилактические мероприятия", - сообщил первый заместитель начальника УП города Павлодара Арман Каптаев.

Из числа жильцов общежитий обязательно есть те, кто состоит на учете, как злоупотребляющие алкоголем, употребляющие наркотики, условно-досрочно освобожденные. По каждому проводят работу и, несмотря на проблемы, уменьшить их количество с каждым годом все же удается.

Фото: Катерина Приходько.