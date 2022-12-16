Танкисты, снайперы, артиллеристы: лучших военнослужащих отметили в Астане

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Ко Дню Независимости в Министерстве обороны наградили победителей конкурса "Әскер тарланы". Были отмечены лучшие военнослужащие в своих специальностях, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, чествуя победителей конкурса, подчеркнул значимость их успешной служебной деятельности как примера для всех военнослужащих, посвятивших свою жизнь защите Родины.

"Ваши успехи и достижения стали возможны благодаря трудолюбию, патриотизму и вере в свои силы. Убежден, что ваш пример зажжет тысячи сердец. Для военнослужащих он станет стимулом к добросовестному исполнению должностных обязанностей, а для допризывной молодежи и тех, кто собирается посвятить себя военному делу, послужит формированию навыков, необходимых для прохождения воинской службы, и качеств настоящего защитника Родины", — сказал руководитель оборонного ведомства.

Основное внимание при определении победителей конкурса было уделено военнослужащим, которые ежедневным ратным трудом укрепляют боеспособность войск, вносят вклад в повышение боевой готовности. Лучшими определены специалисты по 24 номинациям.

Командир боевой машины танковой бригады Гвардейского гарнизона сержант Акылжан Кабдулов вместе с экипажем демонстрирует отличные результаты в боевой подготовке, что было подтверждено в ходе учений "Айбалта-2022".

Механик-водитель аягозской танковой бригады сержант Бейимбет Бодесов, будучи профессионалом в своем деле, показал рекорд на дистанции "Танкового биатлона" Армейских международных игр.

Артиллерийский расчет орудия механизированной бригады Ушаралского гарнизона под руководством сержанта Дастана Алипова неоднократно отмечался во время практических стрельб проводимых как в масштабе воинской части, так и регионального командования "Восток".

Командир ракетно-артиллерийского корабля "Сарыарка" капитан третьего ранга Рауан Ергебеков умело обучает вверенный ему экипаж, что стало залогом успешного выступления казахстанских моряков на конкурсе "Кубок моря" в Азербайджане.



В освоении новых способов ведения воздушного боя смело берет профессиональные высоты старший летчик фронтовой авиации шымкентской авиабазы капитан Олжас Сахи.

В инженерном деле, требующем прочных знаний и особой бдительности, лучшим специалистом признан сержант взвода склада инженерных боеприпасов регионального командования "Юг" старший сержант Женисбек Сейсеуов.

По результатам ежегодного профессионального состязания лучшим снайпером Вооруженных сил стал сержант взвода бригады морской пехоты старший сержант Асилбай Исмайл.



Образцово организует эксплуатацию и ремонт средств ПВО начальник службы подразделения противовоздушной обороны Абайского гарнизона майор Азамат Сакуанов.

Высочайший профессионализм при выполнении задач на учении ОДКБ "Эшелон-2022" проявил начальник подразделения столичной базы МТО сержант Жандарбек Хайрушев, став лучшим специалистом материально-технического обеспечения.

Постоянно организует непростую работу по обеспечению связью подразделений в полевых условиях начальник автоматизированных систем управления и связи батальона 5-й механизированной бригады сержант 3 класса Баглан Текеев.

За эффективную организацию труда среднего и младшего медицинского персонала отмечена главная медицинская сестра военной поликлиники Министерства обороны сержант 3 класса Жадра Турсынбаева.

Важнейшие задачи радиационной, химической и биологической защиты в ходе учений "Батыл Тойтарыс-2022" и "Айбалта-2022" выполнял сержант взвода батальона РХБЗ регионального командования "Юг" старший сержант Алибек Момбеков, что было неоднократно отмечено руководством.

Лучшим воином-спортсменом признан командир взвода роты курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи старший лейтенант Багдат Амен. Являясь мастером спорта по многоборью военно-спортивного комплекса, в этом году он стал чемпионом Казахстана в соревнованиях по спортивному ориентированию и чемпионом СНГ по военизированному кроссу.

Лучшим офицером-воспитателем стал заместитель командира сарыозекской штурмовой бригады по воспитательной и идеологической работе подполковник Айдос Мальтаев, на высоком уровне организующий работу по поддержанию необходимого морально-психологического состояния личного состава.

Отличником войсковой разведки признан сержант роты войсковой части Кызылординского гарнизона сержант 3 класса Еламан Таужан, обладающий высокими профессиональными качествами и передающий их подчиненным.

Лучшим представителем сержантского корпуса стал сержант зенитного дивизиона бригады морской пехоты сержант третьего класса Ермек Зайлаги, победивший в ежегодном профессиональном конкурсе.

По результатам выполнения задач миссии "Временных сил ООН в Ливане" лучшим миротворцем признан заместитель командира роты капитан Марат Абраманов.

Лучшим специалистом финансовой службы стал старший офицер Департамента экономики и финансов Министерства обороны капитан Ерлан Оңдас. Его отличное владение основами финансового мониторинга и анализа способствует эффективному и целевому исполнению бюджета оборонного ведомства.

Номинацией "Лучший юрист" отмечен заместитель начальника Юридического департамента Министерства обороны полковник Саят Жангулов, внесший значительный вклад в нормативно-правовое обеспечение деятельности оборонного ведомства.

Лучший преподаватель Вооруженных сил полковник Александр Ладыгин не только обучает военной топографии курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, но ведет активную научную деятельность с применением современных технологий.

Круглосуточно организует контроль повседневной деятельности и оповещения войск начальник службы штаба регионального командования "Юг" подполковник Нуржан Мусаев, признанный лучшим оперативным дежурным.

Лучшим сотрудником военной полиции стал старший специалист Отряда по обеспечению режима и безопасности ефрейтор Ринат Тусупов, осуществляющий охрану объектов Министерства обороны.

Среди специалистов кадровых органов отмечен начальник отдела Управления командующего войсками регионального командования "Астана" подполковник Ерлан Казыбаев.

Единогласным решением организационного комитета конкурса самой крепкой, дружной и образцовой признана семья сержанта Нуршада Марданова. Военнослужащий с супругой воспитывают пятерых детей, двое из них уже определились с выбором профессии — они станут военными.

На торжественную церемонию награждения были приглашены родные и близкие лауреатов. Как отметили многие из них, они испытали гордость за своих сыновей, мужей, отцов, которые являются лучшими в рядах защитников Родины.

Следует отметить, что ежегодный конкурс "Әскер тарланы" способствует мотивации к личностному и профессиональному росту военнослужащих.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК