Танец воспитателей детсада из Павлодара завирусился в Сети
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Видео с танцем воспитателей детсада из Павлодара набирает популярность в соцсетях. Менее чем за две недели ролик посмотрели более двух миллионов раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рavlodarnews.kz.
Коллектив детского сада №8 повторил известный танцевальный тренд, начинающийся с популярной фразы "Ashley, look at me". Звук взят из телесериала "The Boys".
Воспитатели опубликовали видео в TikTok и Instagram. В сумме на двух площадках оно набрало более двух миллионов просмотров.
"Наш коллектив не только воспитывает детей, но и не отстаёт от молодёжных трендов. Мы сняли видео, чтобы показать настроение педагогов после педсовета. Честно говоря, не ожидали такой популярности", – сказала руководитель детского сада № 8 Маржангуль Жетпискызы.
Комментаторы под видео разделились на два лагеря. Кто-то считает, что педагогам по статусу не положено поддерживать молодёжные тренды. А другие уверены – с такими воспитателями малышам точно не будет скучно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Чему обучают казахстанских учителей на курсах повышения квалификации за миллиарды тенге?
- Геннадий Головкин довёл до слёз девочку в Алматы
- Россиянка открыла "детский сад" для пожилых в Петропавловске
- Никаких срывов не будет: в акимате ВКО прокомментировали ситуацию с ярмарками
- В шаге от трагедии: Жители села в Акмолинской области грозят сесть на рельсы