Танец воспитателей детсада из Павлодара завирусился в Сети

Видео с танцем воспитателей детсада из Павлодара набирает популярность в соцсетях. Менее чем за две недели ролик посмотрели более двух миллионов раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рavlodarnews.kz.

Коллектив детского сада №8 повторил известный танцевальный тренд, начинающийся с популярной фразы "Ashley, look at me". Звук взят из телесериала "The Boys".

Воспитатели опубликовали видео в TikTok и Instagram. В сумме на двух площадках оно набрало более двух миллионов просмотров.

"Наш коллектив не только воспитывает детей, но и не отстаёт от молодёжных трендов. Мы сняли видео, чтобы показать настроение педагогов после педсовета. Честно говоря, не ожидали такой популярности", – сказала руководитель детского сада № 8 Маржангуль Жетпискызы.

Комментаторы под видео разделились на два лагеря. Кто-то считает, что педагогам по статусу не положено поддерживать молодёжные тренды. А другие уверены – с такими воспитателями малышам точно не будет скучно.