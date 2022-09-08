Таможенные сборы на 107 миллиардов тенге были доначислены после проверки Генпрокуратуры

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Генеральная прокуратура сообщила об итогах проверки в таможенной сфере, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выяснилось, что отдельные фирмы монополизировали рынок ввоза товаров из КНР. Каждый из них специализировался на обуви или одежде, запчастях, технике, фруктах или овощах и т.д., распределяя между собой конкретные регионы страны.

Для уклонения от уплаты таможенных платежей группа импортёров в 2019-2021 годах системно занижала стоимость ввозимых товаров.

По представлению Генеральной прокуратуры Комитетом государственных доходов десяти компаниям выставлены уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на сумму 107 миллиардов тенге.

Одновременно по выявленным нарушениям начато досудебное расследование за уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов. Семью участниками внешнеэкономической деятельности (ТОО "Tex Alliance", "Almobi Group", "Ехpress Кеден Сервис", "Group of the companies TDA", "Ai-To Progress", Global Logistics Ved" и "TL NIKA кеден") в бюджет возмещен 21 миллиард тенге.

Взыскание оставшихся доначисленных сумм продолжается, в том числе за счёт залогового имущества компаний.