Таможенники проиграли суд о праве выходить на пенсию по выслуге лет в Казахстане

Сотрудники таможенных органов обратились в суд с иском к правительству Казахстана, министерствам обороны и юстиции, передаёт BaigeNews.kz.

Истцы пытались оспорить законность нормативно-правового акта, по которому их лишили права на пенсию по выслуге лет.

"Согласно пп.13 п.2 "Правил исчисления выслуги лет" и п.2 "Правил назначения и осуществления пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов", утверждённых постановлениями правительства, сотрудники таможенных органов лишены права на пенсию по выслуге лет. Истцы считают незаконным нормативно-правовой акт, в котором их вывели из категории работников правоохранительной службы, имеющих право на выплаты. По мнению истцов, эти правила дискриминируют должностных лиц таможенного органа по мотивам должностного положения и по принадлежности к конкретному органу", - сообщили в межрайонном суде по гражданским делам Астаны.

До 2014 года таможенники были в числе сотрудников правоохранительных органов. При этом право на пенсионные выплаты за выслугу лет им законодательно не предоставлялось.