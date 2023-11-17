Таможенники проиграли суд о праве выходить на пенсию по выслуге лет в Казахстане
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Сотрудники таможенных органов обратились в суд с иском к правительству Казахстана, министерствам обороны и юстиции, передаёт BaigeNews.kz.
Истцы пытались оспорить законность нормативно-правового акта, по которому их лишили права на пенсию по выслуге лет.
"Согласно пп.13 п.2 "Правил исчисления выслуги лет" и п.2 "Правил назначения и осуществления пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов", утверждённых постановлениями правительства, сотрудники таможенных органов лишены права на пенсию по выслуге лет. Истцы считают незаконным нормативно-правовой акт, в котором их вывели из категории работников правоохранительной службы, имеющих право на выплаты. По мнению истцов, эти правила дискриминируют должностных лиц таможенного органа по мотивам должностного положения и по принадлежности к конкретному органу", - сообщили в межрайонном суде по гражданским делам Астаны.
До 2014 года таможенники были в числе сотрудников правоохранительных органов. При этом право на пенсионные выплаты за выслугу лет им законодательно не предоставлялось.
"При рассмотрении дела, судом принят во внимание Закон "О правоохранительной службе", в котором указано, что действие главы 9 Закона в части пенсионного обеспечения, не распространяется на сотрудников таможенных органов, а также Закон от 7 ноября 2014 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления", согласно которому таможенные органы перестали относиться к правоохранительным органам. Решением межрайонного суда по гражданским делам Астаны в удовлетворении иска отказано", - говорится в сообщении на сайте суда.
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