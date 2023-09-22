Тамара Дуйсенова ответила на предложение повысить минимальную зарплату до 300 тысяч тенге
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Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова прокомментировала предложение депутата Рината Заитова повысить размер минимальной заработной платы в Казахстане до 300 тысяч тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Вы должны исходить из экономических возможностей государства: средняя зарплата сейчас чуть больше 365 тысяч тенге. Уровень экономики и наши работодатели в этом состоянии могут платить. У нас года три-четыре назад минимальная зарплата была 28 284 тенге, потом 42,5 тысячи тенге, затем стало 60, 70 и 85,5 тысячи тенге рассматривается. Это же прогресс, по сравнению с тем, что было", - сказала Тамара Дуйсенова.
По её словам, минимальная – это заработная плата неквалифицированного работника, без доплаты и надбавок.
"То есть каждый работодатель должен выплачивать зарплату не ниже этого показателя. Иначе при проверке трудовой инспекцией, если такие факты будут выявлены, могут последовать штрафы", - пояснила она.
На вопрос о том, что в Казахстане есть и миллионные заработные платы, Тамара Дуйсенова ответила: "Если кем-то это установлено, пусть они ответят".
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