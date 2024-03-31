"Там мы никто": видеоролик казахстанца шокировал пользователей Сети

Видео казахстанца с глубоким философским подтекстом набрало миллионы просмотров в TikTok. Молодой человек, подрабатывающий копателем могил, лёг в яму для погребения – туда, где через несколько часов положат тело усопшего. "Там мы никто", – подписал автор. BaigeNews.kz нашёл его и записал короткое интервью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бакдаулет Махан (@bbb_baga010)

Итак, автор видеоролика, заставившего задуматься миллионы казахстанцев, – 25-летний Бакдаулет Махан. Сейчас молодой человек живёт в столице, но родился он в Южном Казахстане, а вырос в Костанайской области. Бывая на родине, он помогает дяде – профессиональному копателю могил.

"Я часто бываю в гостях у родных. Мой дядя работает на кладбище, копает могилы. Эта профессия в Южном Казахстане называется "көрхар". В посёлке под Шымкентом все его знают. Как и любому ребёнку, мне, наверно, было просто любопытно, как он работает, копает кабыр – могилы. Когда подрос, стал проситься вместе, но дядя никогда с собой не брал. Разрешил только год назад", – рассказал молодой человек.

Тариф в посёлке под Шымкентом – 30 тысяч на четверых, то есть по 7 500 на человека. Предупреждая упрёки в "неправильном" заработке, Бакдаулет отметил, что, если семья живёт туго, услугу всегда оказывают бесплатно.

Работая с дядей, он узнал все тонкие нюансы создания последнего пристанища человека. Так, могила мусульманина представляет собой яму, в одной из стен которой сделана ниша – так называемая комната. Есть свои правила при копании могилы для мужчины, женщины, ребёнка. Собеседник признался, именно эта необычная и непростая профессия научила его не бояться смерти, относиться к ней философски и даже легко.

"Но всегда есть дрожь по телу, холод. Кстати, в могилу нельзя брать телефон. Он, как правило, сгорает там, необъяснимым образом выходит из строя. Чуть больше месяца назад мы работали, дядя был внутри, ему позвонила тётя. Она предупредила, что срочно, и мы передали трубку. Телефон просто выключился. Мы были в шоке, но дядя совсем не удивился и сказал выбросить его на улицу: дескать, там заработает. Так и случилось, но с тех пор телефон зависает", – рассказал молодой человек.

Сам же Бакдаулет, будучи под землёй, достал гаджет лишь единожды – когда снял себя на видео.

"Это место – под землёй – очень отрезвляет. Там я чётко осознал, как краток путь земной. Что конец всегда один. Что приходим мы в этом мир ни с чем, и уходим ни с чем. Ничего с собой не унесёшь. В шести футах (или двух метрах) под землёй ты пронзительно чувствуешь бренность человеческого существования. Что всё – суета сует. Материальные ценности – пыль. Важно оставить после себя хорошие след, достойно продолжаться в детях и внуках. Мне хотелось наглядно показать это людям", – поделился Бакдаулет.

У него получилось. Молодой человек подчеркнул: видео снимал не для того, чтобы кого-то удивить и набрать просмотры.

Кстати, это не единственный ролик Бакдаулета Махан на тему непреходящих, вечных ценностей. Он боксирует во дворе и в какой-то момент замечает маленького племянника. Малыш подходит и начинает эмоционально боксировать, копируя дядю. Молодой человек улыбнулся и надел на мальчишку свои перчатки – тот продолжил с удвоенной силой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бакдаулет Махан (@bbb_baga010)

"Совершайте достойные поступки, ведь за нами повторяют дети", – подписал видео Бакдаулет.