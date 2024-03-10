Талые воды затопили дороги в Жезказгане
Сегодня, 01:10
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Сегодня, 01:10Сегодня, 01:10
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В Жезказгане коммунальные службы откачивают воду с затопленных дорог, передает BaigeNews.kz.
Информацию прокомментировал акимат города, опубликовав видео откачки талых вод.
"Ввиду выпадения осадков в виде дождя, а также повышения наружной температуры на некоторых участках автомобильных дорог образовалось скопление талых вод. Коммунальными службами города приняты меры по откачке вод ассенизаторскими машинами. Принимаются все необходимые меры. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", — отмечается в Stories на странице акимата Жезказгана в Instagram.
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