Талые воды в поселке Уштобе: участковый раздал хлеб жителям

Инспектор полиции Дархан Турганов раздал бесплатный хлеб жителям поселка Уштобе, находящегося в 48 километрах от Аркалыка. Используя свою "Ниву", он доставил 50 булок из пекарни села Восточный, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сообщение о бесплатном хлебе было распространено через чат WhatsApp мессенджер, и в течение получаса все булки разобрали.

"Дархан, жарайсың!", "Алла разы болсын!", "Спасибо за помощь!", — поблагодарили жители участкового.

Такую помощь полиция Аркалыка планирует проводить постоянно.

Напомним, в январе Дархан уже проявил себя как герой, отыскав без вести пропавшего пастуха в степи во время бурана.