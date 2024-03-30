Талые воды в поселке Уштобе: участковый раздал хлеб жителям
Сегодня, 15:23
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Сегодня, 15:23Сегодня, 15:23
84Фото: t.me/POLICE_of_KZ
Инспектор полиции Дархан Турганов раздал бесплатный хлеб жителям поселка Уштобе, находящегося в 48 километрах от Аркалыка. Используя свою "Ниву", он доставил 50 булок из пекарни села Восточный, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Сообщение о бесплатном хлебе было распространено через чат WhatsApp мессенджер, и в течение получаса все булки разобрали.
"Дархан, жарайсың!", "Алла разы болсын!", "Спасибо за помощь!", — поблагодарили жители участкового.
Такую помощь полиция Аркалыка планирует проводить постоянно.
Напомним, в январе Дархан уже проявил себя как герой, отыскав без вести пропавшего пастуха в степи во время бурана.
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