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Талые воды в поселке Уштобе: участковый раздал хлеб жителям

Сегодня, 15:23
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 15:23
Сегодня, 15:23
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Инспектор полиции Дархан Турганов раздал бесплатный хлеб жителям поселка Уштобе, находящегося в 48 километрах от Аркалыка. Используя свою "Ниву", он доставил 50 булок из пекарни села Восточный, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сообщение о бесплатном хлебе было распространено через чат WhatsApp мессенджер, и в течение получаса все булки разобрали. 

"Дархан, жарайсың!", "Алла разы болсын!", "Спасибо за помощь!", —  поблагодарили жители участкового.

Такую помощь полиция Аркалыка планирует проводить постоянно. 

Напомним, в январе Дархан уже проявил себя как герой, отыскав без вести пропавшего пастуха в степи во время бурана.

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