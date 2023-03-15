Талые воды повредили участок дороги в Жетысуской области

Фото: almaty.tv

Паводки в Жетысуской области стали причиной разрушения дороги у села Малайсары в Кербулакском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Как говорят специалисты, это вызвано таянием ледников в горах из-за резкого повышения температуры воздуха. Жителям населённого пункта приходится добираться до своих домов по объездной дороге. Талые воды повредили участок дороги протяженностью около километра. Это одна из трасс республиканского значения.

Местные власти заявили, что ремонтные работы начнутся после высыхания почвы.