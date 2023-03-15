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Талые воды повредили участок дороги в Жетысуской области
Паводки в Жетысуской области стали причиной разрушения дороги у села Малайсары в Кербулакском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Как говорят специалисты, это вызвано таянием ледников в горах из-за резкого повышения температуры воздуха. Жителям населённого пункта приходится добираться до своих домов по объездной дороге. Талые воды повредили участок дороги протяженностью около километра. Это одна из трасс республиканского значения.
Местные власти заявили, что ремонтные работы начнутся после высыхания почвы.
"Мы прорабатываем этот вопрос совместно со специалистами проектного института KazTrans Building. Вместе с районной администрацией сейчас решаются меры по предупреждению подобных случаев. Проектному учреждению дано задание отработать рабочую схему. Специалистами проводится исследование территории на предмет выявления местонахождения будущих мостов и водостоков. Также будет полностью восстановлен повреждённый участок дороги", - сообщил руководитель областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Галымжан Дарибаев.
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