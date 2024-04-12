Талые воды подтопили семь участков дорог в Казахстане
Сегодня, 20:32
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Сегодня, 20:32Сегодня, 20:32
126Фото: primeminister.kz
О паводковых ситуациях на дорогах республиканского значения сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с потеплением и резким таянием снега на дорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на семи участках общей протяжённостью 8 715 метров в пяти областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО, ВКО)", - говорится в релизе.
Ограничение движения распространяется на 13 дорог республиканского значения в шести областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяжённости 618 километров.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 724 единиц техники и 1 851 человек.
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