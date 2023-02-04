Талые воды подтопили дворы в нескольких сёлах Жамбылской области

Фото: МЧС РК

С наступлением тёплых дней на территории Жамбылской области начинает резко таять снег. Спасательные подразделения региона находятся в постоянной готовности на случай, если придётся ликвидировать последствия выпадения осадков и образования талых вод и оказаывать помощь населению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В нескольких населенных пунктах района имени Т.Рыскулова, а также в Меркенском и Шуском районах из-за несвоевременно вывезенного снега из придворовых территорий произошло образование талых вод на придворовых территориях, кроме того талая и дождевая вода прошла по ряду улиц указанных районов. По району имени Т. Рыскулова ситуация стабильная. Ведутся работы по откачке и отводу талых вод. Работают почти 60 человек, 6 единиц техники и 4 мотопомпы. Аналогичная ситуация в Шусом районе, где работают также представители МИО и ДЧС области.В Сарысуском районе ведется работа по откачке воды из одной дворовой территории. Проводимые работы находятся на постоянном контроле", — говорится в сообщении.

Подразделения местных исполнительных органов и ДЧС Жамбылской области оперативно откачивают воду. После завершения работ в ряде населенных пунктов района имени Т. Рыскулова силы и средства направлены в село Жаксылык для несения дежурства и проведения необходимых работ.

Сельчанам напомнили о том, что предотвратить подтопления могут своевременная очистка арычной системы, вывоз снега, очистка водосточных желобов от мусора и другие превентивные меры.

На территории области действует штормовое предупреждение с 4 по 10 февраля.

Фото: МЧС РК