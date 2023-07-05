Талибы потребовали закрыть все женские салоны красоты в Афганистане

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Правительство "Талибана" поручило в течение месяца закрыть все салоны красоты для женщин в Афганистане. Такое письмо получил муниципалитет Кабула, которое приводит Khaama Press.

Представитель министерства по пропаганде добродетели и предотвращению пороков Афганистана Мохаммад Садик Акиф заявил, что срок закрытия салонов красоты для женщин составляет один месяц. Уточняется, что запрет будет действовать в Кабуле и других провинциях Афганистана. Отметим, что о планах талибов закрыть салоны красоты сообщали ещё в январе этого года.

Талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году. Изначально они обещали не ограничивать права женщин. Однако за время их правления афганистанкам запретили получать школьное и высшее образование, работать в ряде отраслей, путешествовать без сопровождения родственника мужского пола и обязали носить бурки.