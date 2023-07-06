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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 01:17
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Сегодня, 01:17
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Талдыкорганский морг оштрафовали на 5,5 миллиона тенге

Талдыкорганский морг оштрафовали на 5,5 миллиона тенге за несоблюдение санитарных норм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Вопиющие нарушения выявили после скандального видео в соцсетях. Бурное негодование пользователей соцсети послужило поводом для проведения проверки. В ходе проверки сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля выявили в учреждении полную антисанитарию, а само здание и оборудование находились в плачевном состоянии. Специалисты составили протокол, выписали руководству штраф и потребовали устранить все нарушения.

"Несоблюдение санитарных норм, в том числе и несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима в здании. Также здание считалось очень старым. Помимо этого канализационные трубы не соответствовали нормам. После выявления таких нарушений специалисты нашего управления выписали штраф руководству данного филиала в размере 1600 МРП", — сказала пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области Алия Шагиахмет.

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Сегодня, 01:17
588
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