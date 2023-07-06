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Талдыкорганский морг оштрафовали на 5,5 миллиона тенге за несоблюдение санитарных норм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Вопиющие нарушения выявили после скандального видео в соцсетях. Бурное негодование пользователей соцсети послужило поводом для проведения проверки. В ходе проверки сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля выявили в учреждении полную антисанитарию, а само здание и оборудование находились в плачевном состоянии. Специалисты составили протокол, выписали руководству штраф и потребовали устранить все нарушения.

"Несоблюдение санитарных норм, в том числе и несоблюдение санитарно-дезинфекционного режима в здании. Также здание считалось очень старым. Помимо этого канализационные трубы не соответствовали нормам. После выявления таких нарушений специалисты нашего управления выписали штраф руководству данного филиала в размере 1600 МРП", — сказала пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуской области Алия Шагиахмет.