Талая вода залила улицы села в ЗКО

Пока на севере Казахстана бушуют метели, в селе Хан ордасы Бокейординского района ЗКО из-за потепления до плюс шести градусов талая вода залила улицы, передаёт BaigeNews.kz.

"В нижней части села по улице Жангир хана скопилась талая вода глубиной пять сантиметров. Угрозы населённому пункту нет. Силами местных исполнительных органов и пожарной части №26 ведутся работы по откачке и отводу воды", - сообщили в МЧС РК.

В работах задействовано девять человек, две единицы техники и две мотопомпы.