Талантливая немецкая теннисистка будет выступать за Казахстан

Молодая теннисистка Соня Жиенбаева стала гражданкой Казахстана и будет выступать за отечественную сборную, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По данным Федерации тенниса Казахстана, 17-летняя Соня Жиенбаева родилась 2 июля 2006 года в Алматы. Мать Сони Жиенбаевой — казашка, отец — немец. В Германию девочка переехала в детстве. Ранее теннисистка выступала за Германию.

"Жиенбаева никогда не забывала Казахстан. Потому что у него много родственников в Алматы. Спортсменка стала гражданкой Казахстана и была заинтересована в защите чести своей исторической Родины", — сообщили в пресс-службе Федерации тенниса.

Отмечается, что по итогам 2022 года теннисистка вошла в топ-30 теннисистов мира среди юниоров. Также за свою спортивную карьеру она шесть раз выигрывала соревнования ITF среди юниоров.