"Таксиста-рецидивиста" привлекли за приставание к датскому туристу в аэропорту Астаны

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Сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту Астаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 36-летнего жителя столицы, который 23 мая в Международном терминале аэропорта назойливо предлагал услуги такси гражданину Дании, передаёт BaigeNews.kz.

"В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст.449 ч.2 (Приставание в общественных местах).

2 июня т.г. решением Специализированного межрайонного административного суда г. Астана в отношении него было вынесено постановление о наложении взыскания в виде административного штрафа в размере 10 МРП. Стоит отметить, что данный правонарушитель ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение в течение года после наложения административного взыскания", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции на транспорте в ответ на официальный запрос редакции.

Напомним, турист из Дании пожаловался на таксистов в аэропорту Астаны. По его словам, после обмена валюты в здании терминала один из таксистов ждал его и настойчиво предлагал свои услуги.