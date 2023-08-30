Таксиста наказали за мастурбацию в Астане

Столичный таксист получил 15 суток ареста за непристойности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

"28 августа Б. воспользовавшись услугами такси и находясь на заднем пассажирском месте явилась очевидцем того, как водитель такси Р. смотрел на нее через зеркало и совершал непристойные действия. Проехавший мимо водитель грузового транспорта заметив происходящее, криком отреагировал на водителя такси, а Б. в свою очередь сняла произошедшее на видео и выложила в Instagram", - сообщили в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны.

Кроме того, Р. оказывал услуги частного извоза без разрешения местного исполнительного органа, тем самым нарушил законодательство РК в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным при пересечении границы с целью въезда – частная.

"Постановлениями суда Р. признан виновным в совершении административных правонарушений предусмотренных ч.1 ст.434 КоАП и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, а по ч.5 ст.517 подвергнут административному взысканию в виде административного выдворения за пределы РК с обязанием покинуть его в течение 10 рабочих дней", - говорится в постановлении суда.

Постановления суда не вступили в законную силу.